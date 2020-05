WBC apoya el regreso del Boxeo y evaluara la realización de su convención El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, se reunió en línea con la prensa de boxeo para discutir diferentes temas, principalmente el protocolo de seguridad que ya se ha presentado al Gobierno de la Ciudad de México. El Consejo Mundial de Boxeo está analizando todas las opciones para ayudar a devolver el boxeo a su posición. Comentó que el WBC apoyará a los promotores y los boxeadores, confirmando que reducirá las tarifas y está analizando la posibilidad de ahorrar a los promotores los salarios de los funcionarios del ring, es decir, nombrar miembros locales o incluso pueden anotar rondas de forma remota. Todos estos temas están siendo analizados cuidadosamente, ya que lo más importante es cuidar la salud de todos sin descartar o ignorar las instrucciones del gobierno. El Protocolo de Seguridad que diseñó el WBC ya se entregó al Gobierno de la Ciudad de México para que lo revise y, aunque comentó que las peleas a puerta cerrada son difíciles, el deseo de los boxeadores de ir a un ring es importante. Mauricio dijo que esta iniciativa de conversaciones cuenta con el apoyo de muchos, incluido él, porque nos han dado la oportunidad de conectarnos con la familia del boxeo, aprender muchas cosas, hablar con grandes estrellas del boxeo como invitados muy especiales que han hecho enormes contribuciones, así que a todos ellos, muchas gracias! Con respecto a la Convención Anual del WBC, Mauricio anunció que hay una estrecha comunicación con los organizadores en San Petersburgo. A finales de mayo hablarán con representantes de varios países para evaluar la situación. Una opción podría ser celebrar la Convención a fines de diciembre en Las Vegas. Si las condiciones no lo permiten, se considerará una Convención virtual. Al responder varias preguntas sobre cómo revivir el boxeo, Mauricio Sulaimán dijo que debemos ser pacientes y comprender que las cosas no serán como antes, y todos debemos hacer nuestra parte. La Academia de la AMB realizará el segundo seminario el sábado FacebookGorjeoReddit Mauricio Sulaiman: Analizando a fondo una era gloriosa

