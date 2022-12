WBC #2 Mbilli vence a Alexander en Francia El invicto peso supermediano #2 del WBC, Christian Mbilli (23-0, 20 KOs) dominó pero no pudo detener al robusto Vaughn Alexander (17-7-1, 10 KOs) el sábado por la noche en el Parc des Expositions en Nantes, Francia. Mbilli abrió la pelea con un golpe bajo del que Alexander necesitó algo de tiempo para recuperarse. Mbilli continuó castigando el mismo juego de Alexander durante los diez rounds completos. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. Alexander, de 37 años, es el hermano mayor del ex campeón mundial de dos pesos Devon Alexander Cissokho vence a Mbenge por el titulo silver del WBC en Francia Like this: Like Loading...

