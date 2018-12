Josh Warrington 125.75 vs. Carl Frampton 125.5

(IBF featherweight title)

Mark Heffron 157.5 vs. Liam Williams 159.75

Martin Murray 159.75 vs. Hassan N’Dam N’Jikam 157.5

Nathan Gorman 248 vs. Razvan Cojanu 273

Michael Conlan 126 vs. Jason Cunningham 124.5

Billy Joe Saunders 178.5 vs. Charles Adamu 173.2

Tommy Fury 179.5 vs. Jevgenijs Andrejevs ??

Venue: Manchester Arena, Manchester, England

Promoter: Frank Warren/Queensberry Promotions

TV: ESPN+