Vendetti gana a Williams por el cinturón de la USNBC en Connecticut En un choque entre rivales regionales de Nueva Inglaterra, el ex retador al título mundial Greg “The Villain” Vendetti (23-4-1, 12 KOs) ganó una decisión dividida en diez asaltos sobre Jimmy “The Quiet Storm” Williams (18-6-2, 6 KOs) para reclamar el título vacante de peso súper welter de plata WBC USNBC el viernes por la noche en el Centro de Convenciones de Connecticut en Hartford, Connecticut. Después de una oportunidad por el título mundial contra Erislandy Lara hace 13 meses, Vendetti presionó la acción y se abrió camino hasta una ventaja de 97-93, 99-91 en dos tarjetas. La tercera tarjeta fue Williams 96-94. El invicto peso mediano Chordale Booker (17-0, 7 KOs), peleando por primera vez en su estado natal, superó en puntos al veterano Silveiro Ortiz (37-28, 18 KOs) en ocho asaltos. Comienzo lento, pero las cosas empezaron a ponerse feas después de algunas rondas. Las puntuaciones fueron 80-70 3x. A Ortiz se le descontaron dos puntos. El peso pluma Nathan Martínez (7-1, 2 KOs) superó a Francisco Domínguez (7-13-1, 1 KO) en una pelea de seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-53 3x. El invicto peso súper gallo Ángel González (6-0, 4 KOs) ganó por nocaut técnico cuando Juan Gabriel Medina (12-8, 11 KOs) renunció después de la cuarta ronda. Ojani Noa reemplaza a Bowe ante Lamar Odom

