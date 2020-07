Un nuevo nombre para ¨Canelo¨Alvarez: Jason Quigley Un nuevo nombre ha surgido en el sorteo candidatos de Canelo Álvarez , El clasificado mundial del peso mediano WBC # 14 Jason “El Animal” Quigley (18-1, 14 KOs). “Es una gran posibilidad ahora”, dijo Quigley a Sky Sports. “Golden Boy y mi equipo de Sheer Sports Management se han puesto en contacto conmigo. Me han ofrecido la pelea, para pelear con Canelo Álvarez, y todo está ahí. Estamos esperando ahora la posibilidad. Por supuesto, hay otros boxeadores que posiblemente también podrían pelear. Pero me han preguntado: ‘¿pelearía?’ 100 por ciento, dije ‘sí’ “. Se espera que Canelo regrese en septiembre contra un oponente por anunciar. JC Chavez Jr es suspendido indefinidamente por NSAC Piden justicia para ex campeona mundial Dahiana Santana en República Dominicana

