Tyson-Jones Jr fue asistida en TV por millones de fanáticos en Rusia Por. Gabriel F. Cordero El combate de exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. del pasado sábado 28 de noviembre fue visto en la Ciudad de Moscú y el resto de Rusia en la mañana del 29 de noviembre y a pesar de la transmisión temprana millones de personas asistieron en pantalla el evento. Según la información la audiencia en la categoría de edad 4+ fue del 18,7 por ciento, en Moscú, del 19,3 por ciento, lo que aseguró a REN TV el primer lugar en esta franja horaria en todas las categorías de edad. En particular, en Moscú, uno de cada dos hombres adultos que miraban la pantalla de televisión vieron Tyson-Jones: la proporción de hombres en la audiencia de 25 a 54 en la capital fue del 47 por ciento. En el público objetivo 25-54, REN TV también alcanzó niveles récord: su participación en Rusia fue del 23,3 por ciento, en Moscú, del 33,6 por ciento, y en las horas pico por encima del 46 por ciento. Además, 1,6 millones de personas vieron la pelea en vivo en el sitio web de REN TV. Mauricio Sulaimán: ¡Mike Tyson, en grande! BJ Saunders: No he pasado por alto a Murray

