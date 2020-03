Tradicional ¨Martes de Cafe del WBC¨ en Linea El tradicional “WBC Tuesday Coffee” continuó a pesar del Coronavirus, transmitiéndose a través de Facebook a una gran audiencia. El presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, quien desde su casa, se puso informalmente una sudadera azul y una gorra roja en relieve con MEX en rojo, blanco y verde. Mauricio dijo que la vida continúa durante la pandemia sin la enfermedad del virus todavía en toda la comunidad del boxeo, e instó a sus colegas a planificar con anticipación en bloques de quince días. Debido a los eventos en curso y en desarrollo, dijo que es poco probable que el campeón de la franquicia del WBC, Saúl “Canelo” Álvarez, pueda pelear en el tradicional festival del Cinco de Mayo. Los artesanos indígenas ya han creado y producido el Cinturón Adolfo López Mateos, en una piedra especial. El plan original era que Saul enfrentarse contra Billy Joe Sanders en ese momento, y a menos que haya grandes avances, esto podría tener que programarse para junio o julio. Y a partir de entonces la tercera pelea con Gennady Golovkin. Mauricio comentó que respeta la decisión de los anfitriones Japón y el Comité Olímpico Internacional de celebrar los Juegos de Verano el próximo año, ya que con lo que está sucediendo actualmente, muchos de los atletas no habrían podido prepararse completamente y no podrían haber estado en el mejor forma a tiempo para este julio. Con respecto a la situación actual en la división de peso súper mediano de las mujeres, Mauricio dice que el campamento de Alejandra Jiménez está apelando a la Comisión de Boxeo de Texas y que el proceso está en curso. Hasta que se complete y finalice esa fase de la investigación, el cinturón no podrá devolverse a Franchon Crews. La lesión en la mano del súper campeón de peso mosca del WBC, Juan Francisco Estrada ha sido tratada con éxito por médicos y ha sanado. Su próximo oponente podría ser el ex campeón Carlos Cuadras en junio. Srisaket Sor Rungvisai es el retador oficial número uno. Mauricio elogió a Manny Pacquiao, quien donó grandes sumas de dinero al Gobierno de Filipinas para la compra de equipos para ayudar a combatir el virus. Describió esta enfermedad como oportunista, particularmente afectando a los ancianos. Presentaciones especiales en Facebook de Pilar Bazán de la rama mexicana de las Olimpiadas Especiales y Daniel Aceves Villagran, quien ganó una medalla de plata por la lucha grecorromana en las Olimpiadas de 1984 y es Representante de los Medallistas de las Olimpiadas Mexicanas. Ambos hablaron en apoyo de la política del WBC de combatir a Covid 19, quedándose en casa, haciendo ejercicio diariamente, siguiendo una dieta saludable y manteniéndose en contacto a través de las redes sociales, adaptándose a la situación actual con un estado de ánimo positivo. Berchelt dice que espera enfrentar pronto a Valdez Showtime espera un horario cargado

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.