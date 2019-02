Here are tonight’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook:

Eleider Alvarez vs Sergey Kovalev

Eleider Alvarez -165

Sergey Kovalev +145

Over 9½ rounds +110

Under 9½ rounds -130

Jake Ball vs Craig Richards

Jake Ball -155

Craig Richards +130

Over 7½ rounds -250

Under 7½ rounds +200

Ted Cheeseman vs Sergio Garcia

Ted Cheeseman -265

Sergio Garcia +220

Over 9½ rounds -300

Under 9½ rounds +250

Richard Commey vs Isa Chaniev

Richard Commey -460

Isa Chaniev +350

Over 8½ rounds -170

Under 8½ rounds +145

Teofimo Lopez vs Diego Magdaleno

Teofimo Lopez -2500

Diego Magdaleno +1200

Over 4½ rounds -115

Under 4½ rounds -110

Oscar Valdez vs Carmine Tommasone

Oscar Valdez -6000

Carmine Tommasone +2500

Over 4½ rounds -150

Under 4½ rounds +120