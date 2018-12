Roberto Sanchez 119 vs. Cruz Penuelas 120

Urbina Sulem 113 vs. Angela Nolazco 113

Noé Robles 127.5 vs. Jesus Amparam 128.5

Eduardo Ramirez 125 vs. Eduardo Poom 125.5

Christian Olivo 119 vs. Jose Lopez 119

Saul Robles 130 vs. Everardo Ruiz 130.5

Omar Rispalda 156 vs. Alejandro Luzanilla 154

Venue: Gym Solidarity, Hermosillo, Mexico

Promoter: 2M Box Promotions

Stream: Live on Facebook