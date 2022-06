Stevenson-Conceição el 23 de septiembre en New Jersey El campeón superpluma unificado WBC/WBO, Shakur Stevenson (18-0, 9 KOs) defenderá sus títulos contra Robson Conceição (17-1, 8 KOs) en una transmisión de ESPN en septiembre. La pelea se transmitirá el viernes 23 de septiembre en la ciudad natal de Stevenson, Newark, Nueva Jersey, según el sitio web de la cadena. Ambos compitieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con Conceição ganando el oro y Stevenson con la plata en diferentes divisiones de peso. Famoso fotógrafo Naoki Fukuda publicitado en la televisión nacional de Japón Canelo-GGG 3: conferencia de prensa de lanzamiento de NYC Like this: Like Loading...

