Spence KOs Ugas y unifica los cinturones WBC, WBA & IBF Por Jeff Zimmerman en ringside En una batalla de unificación de peso welter WBA/WBC/IBF, Errol Spence Jr (28-0, 22 KOs) de Dallas noqueó a Yordenis Ugas fuera de Cuba (27-5, 12 KOs) en la décima ronda el sábado por la noche frente a un estridente 39,946. en el estadio AT&T de Arlington, Texas, en una pelea dura y arenosa. El zurdo Spence Jr. abrió la pelea con su jab de derecha y izquierdas directas al cuerpo mientras Ugas buscaba el tiempo y contrarrestaba a Spence durante los primeros dos asaltos y tuvo cierto éxito al hacerlo. En el tercero, Spence aceleró el paso mientras conectaba su volado de izquierda, sus uppercuts y sus golpes al cuerpo patentados. El cuarto asalto fue muy similar, ya que Spence se abrió camino dentro de Ugas y anotó en la cabeza y el cuerpo. Spence se hizo cargo en la sexta ronda con combinaciones y ganchos, antes de que una gran mano derecha de Ugas noqueara su boquilla. Spence miró hacia otro lado para encontrarlo y Ugas capitalizó con una mano derecha perfectamente colocada que hizo temblar temporalmente a Spence mientras rebotaba en las cuerdas. El árbitro Laurence Cole finalmente detuvo la acción y Spence pudo recuperar su boquilla y recuperarse por completo y volvió al ataque en la última parte de la ronda. En la séptima ronda, Spence estaba en modo de matar mientras buscaba el nocaut y puso a la multitud de su ciudad natal en un frenesí, pero Ugas mostró su espíritu guerrero y respondió con algunos buenos contragolpes propios. En la octava ronda, Spence Jr. continuó con el ataque y obligó al árbitro a detener la acción para que el médico del ring mirara el ojo derecho de Ugas, que estaba casi completamente cerrado. Para el décimo asalto, Spence olió la sangre y siguió golpeando a Ugas por dentro mientras intentaba desesperadamente terminar la pelea con un nocaut. Y justo antes de que pudiera, Cole volvió al médico y esta vez se le aconsejó que detuviera la pelea. El tiempo oficial fue 1:44 cuando Spence Jr. obtuvo la victoria por nocaut técnico. Spence ha superado tanto en los últimos años que es un pequeño milagro que haya decidido ponerse los guantes nuevamente, especialmente después de su horrible accidente automovilístico en octubre de 2019. Y en lugar de pelear para “afinar” en su primera pelea después del accidente, se enfrentó al ex campeón Danny García y lo venció de manera convincente en 12 asaltos en diciembre de 2020. Spence ha dicho que no cree en las “peleas de puesta a punto” y, en cambio, asume desafíos que la mayoría evitaría. Spence luego se perdió el mayor día de pago de su carrera cuando se descubrió un desprendimiento de retina días antes de su pelea programada en agosto pasado con el legendario senador de Filipinas, Manny Pacquiao. Ugas felizmente intervino y eligió una parte de un viejo Pacquiao en doce asaltos para reclamar el cinturón de la AMB y enviar a Pacman al retiro. Ugas, como Spence, tenía su propia historia de fondo increíble e igual de angustiosa al entrar en este enfrentamiento de unificación de peso welter. Ugas intentó huir de su Cuba natal varias veces, solo para ser capturado y encarcelado cada vez. Eventualmente llegó a los EE. UU. y después de una carrera que ha tenido muchos altibajos, Ugas finalmente está viviendo el Sueño Americano. Sabía la gran tarea que tenía entre manos contra el favorito Spence Jr. como le dijo a los medios antes de la pelea. Pero la noche le perteneció al estadounidense Spence Jr., ex atleta olímpico estadounidense, quien demostró que sigue siendo uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. Obtuvo la gran victoria en su ciudad natal y su estadio local, la casa que Jerry construyó para sus amados Dallas Cowboys. Spence le mostró al mundo que, a pesar de los contratiempos, sigue siendo “La Verdad” y nada le gusta más que demostrar que la gente está equivocada. “Cuando la gente dice que no puedo hacer esto o que no puedo hacer aquello, siempre les demuestro que están equivocados. Soy el mismo tipo que era antes del accidente y la lesión. Siento que soy mejor que ese tipo que peleó contra Shawn Porter o Danny García”, dijo Spence antes de la pelea con Ugas. Ahora que ha agregado el cinturón de la AMB a su CMB y FIB, el único que queda es el OMB que pertenece a Terence “Bud” Crawford, otro gran libra por libra. La pelea que parecía casi muerta no hace mucho, vuelve a estar viva para ser la “Súper Pelea” de esta generación. Y Spence Jr. lo dejó claro y no dejó dudas sobre lo que quiere a continuación cuando les dijo a sus fanáticos en el ring después de la pelea:

“Quiero a Terence Crawford a continuación. Terence, voy por ese cinturón **mutha fkn**”. ¨Pitbull¨Cruz KOs al ex campeón Gamboa en Arlington, Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.