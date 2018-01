ShoBox weights from Verona, New York

By Boxing Bob Newman at the scale

Claressa Shields 167 vs. Tori Nelson 164.75

(WBC & IBF Female Super Middleweight titles)



Shohjahon Ergashev 140 vs. Sonny Fredrickson 141



Jesse Angel Hernandez 122.5 vs. Ernesto Garza III 122.5

Apti Davtaev 245 vs. Garrett Wilson 210

Alexey Zubov 206.75 vs. Lamont Capers 194.25

Franchon Crews Dezurn 169.25 vs. Tiffany Woodard 166

Bakhtiyar Eyubov 143.5 vs. Maurice Chalmers 141.5

Venue: Turning Stone Resort & Casino

Promoter: Dmitriy Salita (Salita Promotions)

Matchmaker: Dennis Turner

Television: USA Showtime 10:00 pm

Doors open: 6:30 pm, First bell: 7:00 pm