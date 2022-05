Shields no que existan lesiones en Marshall La campeona de peso mediano femenino WBC/AMB/INF, Claressa Shields, acusó a su archirrival y campeona de la OMB, Savannah Marshall, de fingir una lesión en el brazo para retrasar su pelea hasta el otoño. Claressa Gwoat Shields: Están hablando de que Marshmallow se sometió a una cirugía en el brazo… ¿dónde está la manga del brazo, el yeso, ALGO! ¡Esta fingiendo una lesión en el brazo! ¡Ni siquiera importa! ¡La estoy jodiendo! ¡Todos los fanáticos de Marshall se quedarán en silencio! ¡Para siempre! Top Rank obtiene los derechos de Mayer-Baumgardner Ergashev regresa el jueves en Detroit Like this: Like Loading...

