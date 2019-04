Claressa Shields 159.4 vs. Christina Hammer 159

(IBF, WBA, WBC, IBF, WBO female middleweight titles)



Jermaine Franklin 245.2 vs. Rydell Booker 238.8

Otto Wallin 227.2 vs. Nick Kisner 221

Elena Gradinar 124.2 vs. Brenda Karen Carabajal 124.6

Ja’rico O’Quinn 115.4 vs. Vicente Alfaro Martinez 115.2

Samuel Peter 259 vs. Mario Heredia 275

Jesse Angel Hernandez 122.8 vs. Marcus Bates 122.6

Isiah Seldon 158 vs. Bryan Goldsby 154.8

Venue: Boardwalk Hall, Atlantic City

Promoter: Salita Promotions

TV: Showtime