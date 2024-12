Round 12 con Mauricio Sulaimán: La convención del WBC que une al mundo Por Mauricio Sulaiman

Hijo de José Sulaiman – Presidente del WBC Abro los ojos y pego un tremendo brinco lleno de ansiedad y angustia, pasan segundos y me doy cuenta que ya es domingo, ya terminó la convención, no hay nada que atender, pues la gran mayoría de los asistentes regresó a casa. No hay llamadas, mensajes, urgencias que resolver y decisiones que tomar… pero ¡qué convención tan increíble! El mundo del boxeo se reunió en Hamburgo, Alemania, el corazón de Europa, y por 10 días se trabajó intensamente en una multiplicidad de temas para crear el plan de trabajo 2025. Es muy difícil definir qué fue lo más importante; todo lo fue. A continuación intentaré compartir algunos de esos momentos que causaron impacto ante todos. Su excelencia Turki Alalshikh estuvo presente para recibir su premio como Hombre del Año; un honor conferido a personas muy selectas como Nelson Mandela, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, Carlos Slim y el SantoPadre Francisco. Turki Alalshikh agradeció la distinción y anunció la segunda etapa de sus planes en el boxeo, con el Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix. Un torneo mundial, en cuatro divisiones, que será exclusivo para talento joven que busca oportunidades. El gran movimiento de paz que se vivió en la gala de apertura será recordado por siempre. Roger Waters, de Pink Floyd, mandó un video recordando cómo hace 35 años organizó un concierto para celebrar la caída del Muro de Berlín. Éste inició con Scorpions, y su cantante Klaus Meine, tocando la primera canción, y Waters expresó su pesar de ver un mundo que sigue construyendo paredes. A continuación vimos un video con los horrores de la invasión en Ucrania, seguido por un sentido discurso del campeón Wladimir Klitshko. Al inicio de la invasión, Scorpions cambió la letra de su canción de paz originalmente escrita para Rusia, y modificada para Ucrania, y vimos el video de Wind of Change. Acto seguido apareció Klaus Meine para recibir el cinturón de la paz, tomó el micrófono y cantó brevemente dicha canción. Por otro lado, se dio a conocer que nadie podrá combatir por un título WBC si no tienen un plan de ahorro para el retiro, a partir

de 2026. Durante el próximo año, el comité a cargo de Billy Dibb otorgará educación financiera y se solidificarán productos certificados. Ya tenemos muy avanzado, con GBM, que todos los becarios de Ring Telmex ya están protegidos por Inbursa; Japón cuenta ya con dicho plan. No podemos seguir volteando la cara a la realidad de que la gran mayoría de atletas terminan su vida en condiciones precarias. Tuvimos la presencia de grandes figuras del pasado, presente y futuro. Desde Lennox Lewis, Michael Moorer, Terence Crawford, Amir Khan, Vinny Paz, Shawn Porter, O’Shaquie Foster, Gabriela Fundora y Melvin Jerusalem, hasta Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza y muchísimos más. Por primera vez se integró oficialmente todo lo relacionado a boxeo femenil, y fue convención conjunta, en la que asistieron: Skye Nicolson, Mariana La Barby Juárez, Mia St. John, Caroline DuBois, Chantelle Cameron, Gabriela Fundora, Yokasta Valle y muchísimas más. El presidente de World Boxing, Boris van der Vorst, recibió apoyo total y absoluto del WBC como la entidad exclusiva reconocida por el Comité Olímpico Internacional para poder mantener al boxeo como deporte olímpico. ¿Sabías que…?

La afiliación de países al WBC es por medio de las nueve federaciones continentales y, al día de hoy, se cuenta con 176 países. El presidente de WBC trabaja junto a la Junta de Gobierno, la cual está compuesta por 36 personas, quienes son responsables de todas las decisiones del organismo. Este año se celebraron elecciones, y fui reelecto para el periodo 2024-2028; así mismo la Junta de Gobierno y Comité Ejecutivo también fueron reelectos por unanimidad. Las convenciones siempre fueron lo más importante para mi papá. Don José las transformó de una simple reunión, pequeña, sin gran trascendencia, a reuniones anuales y magnas, donde se tratan todo tipo de temas, se presentan estudios, conclusiones de investigaciones, ideas nuevas y propuestas de todo tipo para mejorar el boxeo; hacerlo más seguro, global e incluyente, así como la de crecer la audiencia. Es el momento en el que personas de todo el planeta vuelven a reunirse. Personas modestas ahorran todo el año para llegar de todos los rincones para estar y convivir con su familia verde y oro. A veces son en México, en Tailandia, Uzbekistán o Alemania, pero siempre es la semana más importante y de mayor trascendencia. Mi papá se tomaba unos días, solo para descansar, reflexionar y cargar pilas. Ahora yo cuento con un maravilloso equipo de trabajo, a quienes se les debe todo el éxito del organismo, y con gran felicidad tengo a mi esposa Christiane a mi lado, como parte de este gran grupo de nuestra oficina central. Mi gratitud, cariño y compromiso para todos. “Mijito: la clave del éxito está en escuchar a todos, darles su lugar y trabajar para que todos sean felices. El trabajo en equipo, la confianza y el sentido de pertenencia, genera lealtad inquebrantable; nunca mirar a nadie hacia arriba, y mucho menos, hacia abajo”, afirmó. Rocha y Curiel piden la revancha Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.