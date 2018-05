Round 12 con Mauricio Sulaiman

Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – hijo de José Sulaimán

La 56ª convención anual del Consejo Mundial de Boxeo tendrá lugar en Kiev, capital de Ucrania, durante el 30 de septiembre al 5 de octubre de este año. Viajé para reunirme con el comité de organización y presentar oficialmente la convención a los medios.

La última vez que estuve en esta hermosa ciudad fue en 2004 cuando la Junta de Gobernadores del WBC celebró una reunión especial que es de gran importancia para la historia de nuestra organización, reunión que permitió finalizar y resolver una terrible injusticia legal para dar lugar a que el WBC se convirtiera en el organismo fuerte que es ahora.

Kiev será la sede de la final de la “Champions League” a fin de mes y hay un gran entusiasmo en toda la ciudad. Visité el “Museo Klitschko” que se encuentra precisamente en las afueras del Complejo Deportivo Nacional “Olimpiysky” y es una atracción imperdible para los visitantes. Hay varios videos al inicio, luego llegas a las salas de exposiciones donde se muestran recuerdos increíbles de ambos hermanos Klishtko. Después de una deliciosa cena temprana, volví al hotel para tener todo listo en torno a l ajunta que tenía al siguiente día con el alcalde de la ciudad… nuestro orgullo, 3 veces campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Vitali Klitschko.

Llegamos a su oficina y, a decir verdad, estaba intrigado ya que solo había visto a Vitali en eventos y convenciones relacionadas con el boxeo. Entré a través de un ascensor privado, se abrió una puerta y allí estaba, más alto que nunca, vestido con un elegante traje y con su carismática sonrisa genuina. Presentamos la Convención del Consejo Mundial de Boxeo a la prensa y luego ofrecimos una serie de entrevistas individuales.

Vitali luego se tomó el tiempo para ir a almorzar conmigo, donde discutimos todos los detalles sobre la convención. Él está dando la bienvenida con los brazos abiertos a sus queridos amigos del boxeo y a todos los campeones legendarios, que generalmente asisten a la reunión anual.

Cuando terminamos, me pidió que lo acompañara a la inspección de un sitio cercano al restaurante, el cual estaba siendo remodelado. De camino la lluvia comenzó a caer, compartimos un paraguas; sin embargo, la lluvia era tal que el agua nos alcanzó mientras seguíamos el camino.

Me emocionó ver la reacción de la gente mirando al “alcalde Klitschko” caminando en la calle, bajo la lluvia y sin seguridad. Todos le decían “hola” con una gran sonrisa. El trabajo de remodelación consiste en darle mantenimiento a una famosa escalera de madera que une la ciudad vieja con la nueva, y ahora está siendo reemplazada por una estructura de concreto. Vitali bajó a inspeccionar las labores con todo y la lluvia mientras yo esperaba con mi paraguas.

Cuando estábamos listos para irnos y la lluvia había cesado, Vitali amablemente me preguntó si no me importaba si su chofer me llevaba de regreso al hotel ya que necesitaba regresar a su oficina, por supuesto, me sentí humilde. Para mi sorpresa, ¡lo siguiente que vi fue al Alcalde Klitschko subiéndose a una bicicleta para regresar a su oficina! Pregunté: “¿Y es muy común verlo ir en su bicicleta al trabajo?

El regresó para la cena, fuimos a un lugar agradable y tranquilo donde nos sentamos a solas y hablamos durante mucho tiempo, estaba allí con mi amigo. Un campeón que fue muy cercano a mi querido padre Don José, uno que estuvo presente en todas las convenciones y ceremonias especiales del WBC. Tengo grandes recuerdos de los tiempos pasados ​​en Cancún, Tailandia, Moscú, Manila y muchos otros lugares, pero esta cena fue diferente. Escuché con atención las tantas historias que compartió conmigo y ahora yo quiero compartirlas con ustedes.

Vitali era joven, estaba viendo televisión con sus amigos y vio a Mike Tyson convertirse en el campeón más joven de peso pesado del mundo, en aquellos años no había boxeo profesional en Ucrania, y les dijo a sus amigos … “Algún día voy a convertirme en campeón del mundo y voy a tener ese cinturón verde alrededor de mi” todos sus amigos se rieron y se burlaron de él.

Vitali fue como un padre y madre de Wladimir, sus padres tenían que trabajar, por lo que estuvo a cargo de su hermano pequeño. Siempre han sido muy cercanos y han estado allí el uno para el otro. Wladimir perdió su título contra Corrie Sanders con un dramático KO. Vitali se enfrentó a Sanders por el cinturón verde WBC, cuando se retiró Lennox Lewis. Sanders lo golpeó tan fuerte en la segunda ronda que estaba fuera de sí, pero la idea de vengar la derrota de Wladimir lo mantuvo en la pelea y finalmente noqueó a Sanders para conquistar el cinturón y vengar la derrota de su hermano.

Vitali entrena todos los días, es el único tiempo que tiene para sí mismo y es donde encuentra la fuerza para salir y dirigir una de las ciudades más importantes de Europa. Incluso bromea que todavía está pensando en usar su estatus de Campeón Emérito para regresar y pelear por el título. Realmente lamenta no tener tiempo para disfrutar del deporte que ama. La última pelea que vio en la televisión fue la gran batalla entre Usyk y Breidis por el título crucero del WBC.

Kiev será la capital del boxeo este 2018, un año tremendo para Ucrania, Usyk conquistó el título mundial crucero del WBC, Gvozdyk conquistó el título semipesado interino del WBC, Lomachenko demostró quien es al derrotar a Linares un gran batalla, Wladimir Klishtko recibió el premio de la asociación de escritores de boxeo en América y Vitali Klishtko será incluido en el Salón Internacional de Boxeo de la fama en Canastota.

Esta próxima convención sin duda será una para recordar.

Gracias y acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com