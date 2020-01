Round 12: Atletas profesionales en Tokio 2020 Presidente de WBC, hijo de José Sulaimán La antigua ciudad de Tokio, en Japón, se está preparando para recibir y saludar al mundo entero, para celebrar el evento deportivo mundial más importante, los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en julio y agosto de este año. Hay 33 deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos, incluido el boxeo, un deporte que fue uno de los fundadores de los juegos olímpicos originales en Grecia y forma parte de los juegos modernos desde 1904. Desafortunadamente, el boxeo amateur ha sufrido la administración de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), que tenía los derechos exclusivos y el reconocimiento del COI para administrar el boxeo amateur en todo el mundo y manejar todas las competiciones clasificatorias y los Juegos Olímpicos. La mala gestión, la corrupción y los múltiples escándalos llevaron al Comité Olímpico Internacional (COI) a suspender el reconocimiento de esa federación, pero hoy el boxeo amateur, también conocido como el boxeo de estilo olímpico, continúa sufriendo las consecuencias de las terribles fallas cometidas por AIBA. Afortunadamente, el COI confirmó la participación del boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio y nombró un comité independiente para la administración del proceso de calificación y los juegos en sí. Desafortunadamente, las reglas impuestas por AIBA se han mantenido para Tokio 2020, incluida la aceptación de boxeadores profesionales para competir durante los Juegos Olímpicos. El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) se ha opuesto rotundamente a esta medida desde 2013, cuando AIBA modificó la regulación y dio este paso que es rechazado absoluta y totalmente por la mayoría de los miembros de la comunidad mundial de boxeo. El boxeo no es un juego, es un deporte de contacto. El principal problema en este asunto es que no hay una definición de los criterios de elegibilidad con respecto al nivel de competencia de los luchadores. No importa si eres el campeón mundial profesional más importante de la actualidad o si eres un novato, solo comienzas como profesional, si peleas 4, 6, 8 o 10 rondas, o si tienes 18 años. niño / niña que solo tiene experiencia limitada en el campo de aficionados. ¡Está lejos de ser claro! No hay distinción alguna. Repasemos cómo el Béisbol y el Fútbol han abordado la participación de profesionales en los Juegos Olímpicos. La FIFA estableció criterios muy claros, y la edad máxima de los jugadores es de 23 años, y cada equipo puede llevar solo tres jugadores mayores de esa edad. Major League Baseball (MLB) permite que todos los equipos y sus sucursales formen equipos nacionales para cada país, sin embargo, los 40 jugadores que están en la lista activa de los equipos de MLB están excluidos de participar en los Juegos Olímpicos. Si el fútbol y el béisbol pueden cuidar el nivel de competencia y promover el sueño olímpico para los atletas jóvenes, el boxeo tiene la obligación de hacer lo mismo, pero más aún porque es un deporte de contacto, donde una pelea desigual puede tener consecuencias trágicas . Cualquier boxeador profesional tiene derecho a participar. Está en las reglas de competencia que rigen los Juegos Olímpicos de Tokio, pero va directamente en contra de los principios básicos de seguridad de nuestro deporte. La posición de nuestra organización ha sido clara desde los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ningún campeón del WBC ni ningún boxeador clasificado en las clasificaciones del WBC debe competir en el boxeo amateur. Hay un rechazo total y absoluto de la gran mayoría de los que componen la comunidad mundial de boxeo. Es por eso que nuestro cuerpo de ninguna manera acepta que nuestros campeones mundiales o los boxeadores clasificados mundialmente por el WBC participen en las competiciones antes mencionadas. Los campeones del WBC son la élite del boxeo, y esos boxeadores en los rankings de nuestra organización representan los valores, principios y la dignidad de nuestro deporte. Que yo sepa, la mayoría de los países ni siquiera han considerado la posibilidad de hacer su equipo nacional con boxeadores profesionales y continuar haciendo su competencia de aficionados y torneos clasificatorios. Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Reino Unido, Filipinas y muchos otros países han rechazado a los profesionales en los Juegos Olímpicos. No hay nada más sagrado y humano que cuidar y salvaguardar la integridad física del boxeador, ya que un solo golpe puede cambiar vidas para siempre. Muchas gracias, con gusto aceptaré cualquier comentario en contact@wbcboxing.com. A Danny García le gustan las posibilidades contra Spence o Pacquiao J-Rock es un favorito de 25: 1 para retener títulos AMB y FIB

