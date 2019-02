Johnny Hernandez 138.6 vs. Marquis Hawthorne 137.8

Joel Djeko 198.2 vs. Simone Federici 197.6

Terell Child” Bostic 139.2 vs. Javier Martinez 137

Dashaun Johns 138.6 vs. Deron Lawson. 142.2

Alex “El Torro” Vargas 141.6 vs. Benjamin Borteye 142.2

Jeffrey Gonzalez 153 vs. Earl Henry 153.8

Venue: The Paramount in Huntington, NY

Promoter: Joe Deguardia’s Star Boxing

TV: Facebook