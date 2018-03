Courtney Pennington 153.8 vs. Steven Martinez 153.2

Danny Gonzalez 140.2 vs. Juan Rodriguez 138.8

Angel Suarez 128.6 vs. Titus Williams 128.8

Valerio Nocera 135.8 vs. Alexander Picot 138

Johnathan Arroyo 144.8 vs. Deron Lawson 142.6

Venue: The Paramount in Huntington, Long Island

Promoter: Joe DeGuardia’s Star Boxing