Rocha y Curiel piden la revancha Por. Gabriel F. Cordero Después de que su guerra total terminó en empate el sábado por la noche, tanto Alexis "Lex" Rocha (25-2-1, 16 KOs) como Raúl "El Cugar" Curiel (15-0-1, 13 KOs) quieren revancha. Alexis Rocha: "Quiero volver a pelear por el título mundial. Sé que hice lo suficiente para ganar. Los rounds fueron muy parejos, pero desafortunadamente esta noche no me salió como yo quería. Quiero la revancha, fue una pelea divertida y quiero volver a pelear". Raúl Curiel: "Definitivamente sentí que hice lo que tenía que hacer para ganar la pelea. Estoy seguro de que él diría lo mismo. Al final del día, los fanáticos son los mejores jueces y, según las reacciones de la multitud, ganaron esta noche. Espero que podamos repetirlo el año que viene. Por ahora, quiero disfrutar de las vacaciones con mi familia".

