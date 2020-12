Resultados desde Sudáfrica Por Ron Jackson El campeón de peso pesado junior IBO de Sudáfrica, Keven Lerena, que subió al ring en excelentes condiciones detuvo a Patrick Ferguson de Spokane en los EE. UU., En el quinto asalto de una pelea programada de diez asaltos sin título en Emperors Palace cerca de Kempton Park el sábado por la noche. El tiempo fue de 1 minuto y 49 segundos. El zurdo Lerena (95.80kg) salió lentamente en la primera ronda mientras avanzaba para anotar con su jab de zurdo. En la segunda ronda, Lerena conectó algunas derechas e izquierdas rígidas a la cabeza y fue solo en la tercera ronda que Ferguson (93.60 kg) pudo atravesar la defensa de Lerena con algunas izquierdas y derechas, pero no tuvieron ningún aguijón en ellas. Era obvio que Lerena estaba esperando su momento en el cuarto asalto ya que hizo lo suficiente para sombrearlo, pero luego estalló en acción en el quinto asalto cuando tambaleó a Ferguson con un uppercut antes de que lo respaldara contra las cuerdas para aterrizar con un aluvión de golpes antes de que el árbitro Tony Nyangiwe interviniera para cancelar la pelea. Lerena mejoró su récord 26-1; 13 y el récord de Ferguson cayó 17-3-1; 13. Los jueces no utilizados fueron David Nieuwenhuizen, Simon Xamlashe y Simon Mokadi. JOHNNY MULLER GANA EL TÍTULO DE WBA PAN AFRICAN CRUISERWEIGHT El ex campeón sudafricano de peso semipesado Johnny Muller 22-9-2; 14 fue demasiado experimentado para el limitado Akani Phuzi 11-1; 5 cuando reclamó el título de peso crucero de la AMB con una decisión unánime de diez puntos redondos. ROARKE KNAPP GANA EN 1 MINUTO 58 SEGUNDOS En una pelea por el título vacante de peso mediano junior juvenil de IBO, Roarke Knapp 11-1-1; 9 detuvo a Simon Dladla 6-1; 5 a 1 minuto y 58 segundos de la primera ronda para reclamar el título vacante de peso mediano junior IBO juvenil. JABULANI MAKHENSE CONSERVA EL TÍTULO WBA PAN AFRICAN WELTERWEIGHT En una pelea pobre con ambos luchadores empujando y balanceando salvajemente, Jabualani Makhense retuvo el título de peso welter panafricano de la AMB por decisión unánime de diez puntos. RICARDO MALAJIKA GANA EL TÍTULO PANÁFRICO DE LA AMB En el choque por el título de peso gallo junior panafricano de la AMB, Ricardo Malajika ganó por decisión unánime de diez puntos sobre Rofhiwa Nemushungwa. * * * En la pelea de apertura de la noche, los súper medianos Christian Libote y Tsebo Malope pelearon por un empate mayoritario en cuatro asaltos. El torneo fue presentado por Golden Gloves Promotions. Makabu detiene a Duradola y retiene título crucero del WBC en el Congo. Sturm gana en pelea de regreso en Alemania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.