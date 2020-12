Resultados desde Sonora, México El invicto WBC # 13 clasificado como peso welter Santiago “Somer” Domínguez (24-0, 11 KOs) apenas ganó por decisión dividida en diez asaltos sobre Ricardo “Riky” Lara (22-9, 10 KOs) el jueves en el Marinaterra Hotel Spa en San Carlos, Sonora, México. Domínguez, el actual campeón de la NABF, obtuvo todo lo que pudo de Lara. Las puntuaciones fueron 96-95, Domínguez 96-95, Lara 96-94. El invicto peso ligero Luis “Koreano” Torres (12-0, 9 KOs) anotó un brutal KO en el tercer asalto contra Juan Marcos “Mundo” Rodríguez Ortiz (9-3, 7 KOs). El tiempo era 1:48. Rodríguez estuvo abajo durante varios minutos. Donaire tiene COVID, Rodríguez-Gaballo irán por el titulo WBC Conferencia de prensa final de Joshua-Pulev en Reino Unido

