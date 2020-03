Resultados desde Parral, Chihuahua El contendiente ligero Oscar Duarte (19-1-1, 14 KOs) entregó una espectacular actuación en su ciudad la noche del sabado al lograr una brutal victoria por nocaut sobre Andrés García (13-3-1, 8 KOs) a los 1:02 del quinto round para capturar el Título ligero vacante de la NABF en el Gimnasio Municipal de Parral, Chihuahua, México. También Luis “El Matador” Hernández (21-0, 19 KOs) logro una victoria por nocaut en el tercer round contra Plácido Ramírez (17-2, 10 KOs) para capturar el cinturón súper ligero vacante del WBC Continental Américas. El tiempo era 1:37. Chávez y Arce en una gran exhibición en Hermosillo, Sonora Carroll domina y detiene al ex campeón Quigg en Manchester

