Resultados desde Miami El clasificado mundial AMB # 7, OMB # 13 peso gallo Melvin “Melo” López (25-1, 16 KOs) destruyó a Samuel Gutiérrez (16-31-6, 6 KOs) en el primer asalto el viernes por la noche en Media Pro Studios en las afueras de Miami. , Florida. Melo derribó a Gutiérrez tres veces en el primer asalto para una noche rápida. El tiempo era 2:15. El peso ligero Jose Ruiz (21-4-3, 15 KOs) de Honduras dominó al veterano Rodolfo Puente (19-6-2, 15 KOs) de Colombia en camino a un KO en el segundo asalto. El tiempo oficial del nocaut fue 2:34. Completando el evento: Mark Bernaldez TKO6 Hector Ruben Ambriz Suarez (peso ligero) Otar Eranosyan TKO2 (: 45) Marco Antonio Mendoza Chico (peso ligero) Isaac Carbonell KO1 (1:56) Ernesto Berrospe (peso semipesado) Jorge De Jesus Romero UD (79-73 2x, 78-74) Yeison Vargas (super gallo) Frank Diaz KOT2 (56 segundos) Matias Arriagada (superpluma) Eduardo Pérez Díaz UD (59-52 3xs) Javier García (super welter) Bobby Henry KOT1 (1:01) Adrien Bermudez (peso welter) El evento fue promovido por M&R Boxing Promotions – Laura Ching y se mostró en la página de Facebook de M&R Boxing Promotions. Resultados desde Buenos Aires, Argentina Mthalane defenderá el título de la FIB el 30 de abril en Londres

