Resultados desde Las Vegas El peso pesado Carlos Takam (39-5-1, 28 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez rounds sobre Jerry Forrest (26-4, 20 KOs) el jueves por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Vegas. Combate de ritmo lento con Takam ganando 96-94, 98-92, 97-93. “Mi padre falleció hace una semana”, dijo Takam, “así que entré en la pelea con un corazón pesado. Puede que no haya sido un nocaut espectacular, pero lo más importante, obtuvimos la victoria. Tomamos esta pelea a corto plazo, pero la oportunidad en ESPN era demasiado grande para dejarla pasar. Sabíamos que podíamos vencerlo de todos modos. Quiero a cualquiera entre los cinco primeros, o una oportunidad por el título si eso se materializa “. El invicto WBC # 3, IBF # 7, OMB # 8 peso pluma junior Carlos Castro (26-0, 11 KOs) golpeó y detuvo al ex retador del título mundial César “Corazón” Juárez (25-9, 19 KOs). Al final del cuarto, la esquina de Juárez sacó a su hombre. Castro dijo después: “Admiro a César Juárez como un guerrero Mexicano y por todo lo que le ha dado al deporte. Le dije que era un honor compartir el ring con él. Quiero cualquier oportunidad de título o oportunidad de título provisional. Lo que sea que se me presente, estoy listo. Estoy altamente calificado y preparado para el siguiente paso “. En un choque de pesos ligeros junior invictos, Joshafat Ortiz (8-0, 4 KOs) ganó una decisión mayoritaria sobre Joshua Orta (6-1, 2 KOs) en seis rounds. Las puntuaciones fueron 57-57, 58-56, 58-56. El peso mediano Donte “Savage” Stubbs (7-1, 2 KOs), quien perdió su “O” en la Burbuja la semana pasada, regresó la derrota al previamente invicto Fred Wilson Jr. (6-1-2, 2 KOs) por unanimidad de seis round. Stubbs derribó a Wilson en los rounds tres y cinco. A Wilson también se le dedujo un punto por mantenerse en el cuarto round. Los puntajes fueron 58-54, 58-53, 58-53. Marriaga y Verdejo listos para retornar el 16 de Julio por ESPN

