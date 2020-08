Resultados desde Japon Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El ex retador mundial, Ryo Matsumoto (24-3, 21 KOs) obtuvo una decisión cerrada pero unánime (76-75 dos veces, 77-74) sobre el ex campeón juvenil Japonés Takuya Mizuno ( 17-3-1, 14 KOs) el lunes en Tokio, Japón. Ryo siguió golpeando desde el principio para mantener su iniciativa, mientras que Takuya ocasionalmente contrarrestó al golpeador rudo y caído con precisión. Matsumoto aparentemente tenía la ventaja, y su derechazo lo envió a la cubierta en el quinto round, lo que se convirtió en un factor decisivo en el combate que fue muy cerrado. Ryo, después de su derrota ante Roman experimentó una derrota inesperada ante el entonces novato Ryo Sagawa (el actual campeón Japonés de peso pluma) en septiembre de 2018. Matsumoto, sin embargo, obtuvo tres victorias consecutivas desde sus severas derrotas seguidas. Un par de antiguos prospectos aficionados hicieron exitosos debuts profesionales. El ocho veces campeón nacional amateur Ryutaro Nakagaki (1-0, 1 KO) hizo un trabajo impresionante en poco tiempo con Shohei Horii (3-6-2, 2 KOs) derribándolo con un zurdo que lo detuvo en 2:02 del segundo round en un combate programado a seis round. Nakagaki, cuya marca amateur fue 82-15, 19 KOs, lució rápido y afilado con su mano izquierda zurda. A pesar de su primera aparición profesional, Ryutaro mostró una buena compostura. Otro ex prospecto aficionado, Keisuke Matsumoto (1-0, 1 KO) sorprendentemente cayo a la lona en la primera ronda, pero también engalanó su debut al cambiar el ritmo con una serie de golpes a los 0:34 del cuarto round en un combate programado a seis rounds. Keisuke, el hijo del ex tres veces retador mundial Koji Matumoto (quien no pudo ganar el cinturón de Young-Kyun Park en 1992, Yong-Soo Choi en 1997 y Freddie Norwood en 1998), reanudó la pelea después de una caída repentina, y mostró Jabs muy sólidos que lastimaron visiblemente a Miyake. Keisuke también parecía prometedor. Asistencia: 525 (debido a la regulación de distanciamiento social de la JBC en el Salón Korakuen). Promotor: Promociones Ohashi. – Dennis Contreras listo para Boxeo por Telemundo desde Kissimmee, Florida Adrian Broner es sentenciado a siete dias de carcel

