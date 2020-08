Resultados desde Japón Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El inédito JBC # 4 Daisuke Watanabe (11-4-2, 6 KOs) ganó la final del sensacional torneo de peso pluma “First Single Step” al derrotar al zurdo Shingo Kusano (13-9-1, 5 KOs) por decisión unánime (78-73, 77-74, 76-75) en ocho rounds muy reñidos el sábado en Tokio, Japón. Fue un torneo conmemorativo del trigésimo aniversario de una tira cómica de fama nacional y popular llamada “First Single Step” de Joji Morikawa, quien recientemente dibujó una portada de la revista The Ring con el campeón mundial de gallo Naoya “The Monster” Inoue. Habiendo vencido al ex campeón de la OMB ASPAC, Richard Pumicpic, en la semifinal, el próximo Watanabe tomó la iniciativa en su confusión continua durante todo el combate. El ganador final, Daisuke, recibió 1.000.000 de yenes (unos 9.500 USD) más el derecho a aparecer como una personalidad importante de la sensacional tira cómica. El héroe previamente olvidado puede volverse más famoso que ahora. El ex campeón de la OPBF y nacional de las 122 libras Shingo Wake (27-6-2, 19 KOs), 123.25, anotó un llamativo nocaut sobre Shohei Kawashima (18-5-2, 4 KOs), 123.5, a las 2:44 del sexto round en un combate programado a ocho rounds. En su regreso después de su inesperada derrota por parte del filipino Jhunriel Ramonal en octubre pasado, Wake mostró su característica mano zurda afilada al derribar al oponente en cuatro ocasiones en las rondas dos, tres, cuatro y seis. Wake una vez tuvo una ambiciosa oportunidad en el cinturón de las 122 libras de la FIB solo para sucumbir ante Jonathan Guzman por nocaut técnico en el undécimo asalto en Osaka en julio de 2016. A pesar de su mentón sospechoso, Wake es un golpeador muy fuerte cuando está en buena forma. El ex campeón nacional de peso ligero Shuhei Tsuchiya (23-7, 18 KOs) sufrió un segundo revés consecutivo en su camino de regreso, perdiendo un asentimiento unánime (49-46 dos veces, 48-47) ante George Tachibana (9- 4, 2 KOs) en cinco rounds. Asistencia: 442 (debido a la regulación de distanciamiento social de la JBC en el Korakuen Hall). Promotor: Dangan Aoki Promotions. Marinez es declarado "campeón sin corona" en República Dominicana Mauricio Sulaiman: El boxeo es El rey de los deportes

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.