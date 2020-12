Resultados desde Ekaterimburgo, Rusia Foto Cortesía: RCC Boxing Promotions Por. Gabriel F. Cordero Hubo boxeo este sábado en Ekaterimburgo, Rusia en un evento organizado por RCC Boxing Promotions con pocos asistentes debido a las restricciones por el coronavirus, solo 250 fanáticos estuvieron en el salón de la RCC Boxing Academy. En la pelea principal de la noche, los boxeadores Rusos Nikita Kuznetsov (11-2-2, 5KOs) y Ruslan Kamilov (9-0-1, 4KOs) se enfrentaron por el campeonato intercontinental superpluma de la OMB. En un combate intenso y difícil con constantes intercambios y una batalla constante por el centro del ring donde no hubo pausas durante el combate aunque Kamilov se vio mejor en la mayoría de los rounds y se llevó la victoria. La puntuación de los jueces fue: 99-91, 98-92, y 99-91 de forma unánime para Kamilov. En la pelea co-estelar, el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de 2016 Vladimir Nikitin (4-1, 1KOs) venció al experimentado Ucraniano Alexander Yegorov (20-4-1, 10KOs) por decisión unánime en ocho rounds. Otro participante de los Juegos Olímpicos, Fazliddin Gaibnazarov (9-1, 5KOs) , el ganador de la medalla de oro en el equipo nacional de Uzbekistán, venció al Armenio Manuk Dilanyan (11-5-1, 4KOs) por decisión unánime en ocho rounds. El conocido Evgeny Chuprakov (23-3, 12KOs) venció por decisión unánime a Sardor Muzaffarov (4-4, 2KOs) de Uzbekistán. Arum: ¨Seria una gran oportunidad tener a Usyk¨ Recuerdan 45 años del triunfo de Don Jose Sulaiman por la presidencia del WBC

