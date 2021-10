Resultados desde Cancún El invicto peso súper mosca David “El General” Cuéllar (20-0, 13 KOs) venció mediante un brutal nocaut en el sexto round sobre el ex campeón mundial Moisés Fuentes (25-7-1, 14 KOs) el sábado en el Oasis Arena de Cancún, México. Pelea competitiva hasta que el aplastante gancho de izquierda de Cuéllar, de 19 años, derribó a Fuentes durante varios minutos. El tiempo era 2:11. El invicto peso welter Taras Shelestyuk (19-0, 11 KOs), quien capturó una medalla de bronce para Ucrania en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, venció mediante un nocaut técnico en el décimo asalto sobre Ernesto España (31-3-1, 26 KOs). Después de nueve rounds interesantes, Shelestyuk consiguió una detención del árbitro con 15 segundos restantes en la pelea. España se quejó de la detención del combate. El prospecto de peso pluma junior Cristopher “Pollo” López (14-0-1, 10 KOs) extendió su racha ganadora a ocho con una decisión unánime en diez rounds contra Franklin Manzanilla (20-7, 19 KOs). Manzanilla tuvo dos caídas. Las puntuaciones fueron 95-93, 97-91, 98-89. Bomba González vence a Soto y gana título minimosca de la OMB Briedis vence a Mann en tres rounds en Letonia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.