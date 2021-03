Resultados del V Festival ¨Gilberto Mendoza¨ en Venezuela El pegador venezolano Johán “Manotas” González derrotó a su compatriota Luis Enrique Romero en el quinto asalto y ganó el cinturón de peso welter Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la pelea principal de la V “Gilberto Mendoza Sr.” Festival, que se realizó con éxito en dos jornadas en el Centro Recreativo Ayer en Turmero, Estado Aragua, Venezuela. El evento se realizó el viernes 5 y sábado 6 con un emotivo homenaje al Presidente Emérito de la AMB, quien lideró la organización pionera del boxeo durante 33 años y falleció hace cinco años el 11 de marzo. La quinta edición del Festival se dividió en dos sesiones, con la actuación de luchadores amateurs en la categoría Cadetes, reuniendo a luchadores de 14 y 15 años, mientras que la jornada de clausura contó con luchadores profesionales, con ocho combates en la primera sesión y once en el segundo. Entre los limitados asistentes al espectáculo (la audiencia fue restringida debido a la pandemia) se encontraban el campeón mundial súper pluma de la AMB, el venezolano Róger Gutiérrez; el campeón de peso mosca junior de la AMB, Carlos Cañizales, así como los legendarios Leo “Torito” Gámez y David Grimán, entre otros. La pelea más esperada, la AMB-Fedelatin de 147 libras, se resolvió en el quinto asalto. González y Romero se involucraron en un acalorado intercambio de golpes a lo largo de las rondas y el primero tuvo el mejor de los dos. Los duros golpes de “Manotas” al medio debilitaron la resistencia de Romero (bajó su récord a 9-2), quien se retiró tras caer a la lona, ​​aparentemente afectado por calambres. La victoria fue la victoria número 26 por nocaut en 27 peleas (tiene un revés en los puntos) para González, quien reside en Panamá. Gilberto Mendoza, Ingeniero (Barquisimeto, 3 de marzo de 1943-Caracas, 11 de marzo de 2016) se convirtió en el jefe de la organización de boxeo más antigua en la Convención Anual celebrada en San Juan de Puerto Rico en 1982, de la mano del panameño Rodrigo Sánchez, para convertirse en el presidente XXXIII de la AMB. Permaneció en el cargo (reelegido varias veces por aclamación) hasta 2015 cuando problemas de salud, que luego provocaron su muerte, lo obligaron a renunciar. Lo sucedió su hijo, Gilberto Jesús Mendoza, quien era el vicepresidente ejecutivo en ese momento. Gilberto Jesús Mendoza presidirá la AMB hasta al menos el 2025. Su padre fue designado Presidente Emérito de la institución, como justo reconocimiento a su exitosa carrera, por la dirección de la AMB. La AMB celebrará el centenario de su creación como Asociación Nacional de Boxeo (NBA), nombre que fue cambiado al actual (AMB) en 1962. Espinoza: El futuro es brillante para Oscar Valdez Russell Jr. vs. Vargas logran acuerdo por el titulo pluma del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.