Resultados de All Star Boxing y Telemundo desde Kissimmee, Florida El peso peso pluma Mexicano, Dennis “El Martillo” Contreras (22-10-1, 20 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el quinto round sobre el Colombiano, Belmar Preciado (20-3, 13 KOs) para reclamar el título de Fedecentro de la AMB el viernes por la noche en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. El contundente Contreras llevó la pelea a Preciado y lo derribó con fuerza en el quinto round. Preciado ganó la cuenta, pero Contreras se le echó encima y consiguió el triunfo. El tiempo era 2:36. En una notable pelea de peso pesado, el prospecto invicto Cassius Chaney (19-0, 13 KOs) venció con un nocaut técnico en el cuarto round sobre el veterano de 378 libras Chauncey Welliver (57-13-5, 23 KOs). Feigenbutz regresa con victoria en Alemania

