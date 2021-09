Resultado de la subasta de Beterbiev-Browne Este martes se realizó una subasta para tener la oportunidad de presentar la pelea de peso semipesado del WBC entre el campeón Artur Beterbiev y el retador obligatorio Marcus Browne. Top Rank ganó los derechos para promover la pelea con una oferta de $ 1,105,000. La última pelea de Beterbiev (16-0, 16 KO) en marzo cuando hizo kayo a Adam Deines después de más de un año de inactividad. Browne (24-1, 16 KO), quien ganó el título de plata de la división, viene de una victoria sobre Denis Grachev en abril pasado. Pacquiao nombrado Campeón Centenario de la AMB Zepeda-Vargas será el combate principal el 30 de octubre en el MSG

