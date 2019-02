Jose Ramirez 138.6 vs. Jose Zepeda 140

(WBC super lightweight title)

Note: Zepeda originally weighed 140.2 pounds and made weight on his second attempt.



Ray Beltran 139 vs. Hiroki Okada 139.6

Genesis Servania 121.6 vs. Carlos Castro 121

Joel Diaz Jr 138.2 vs. Cristian Coria 140

Andy Vences 131 vs. Dardan Zenunaj 131

Gabriel Flores Jr. 132.4 vs. Alex Torres Rynn 132.6

Saul Rodriguez 132.8 vs. Aelio Mesquita 132.2

Isidro Ochoa 121.8 vs. Jesus Guzman 122.8

Guido Vianello 236.4 vs. Andrew Satterfield 241.2

Venue: Save Mart Center, Fresno, California

Promoter: Top Rank

TV ESPN, ESPN+