Ramírez supera a Postol, retiene títulos WBC / WBO en ¨The Bubble¨ en Las Vegas Después de que un par de fechas de pelea fueron frustradas debido a la pandemia de COVID-19, el campeón de peso welter junior del WBC / OMB, José Ramírez (26-0, 17 KOs) retuvo sus títulos con una decisión mayoritaria en doce rounds sobre el ex campeón del WBC Viktor Postol (31- 3, 12 KOs) el sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. Fue una pelea táctica con Ramírez presionando la acción y Postol tratando de mantenerlo a raya con su jab. Ramírez tambaleó a Postol en la séptima ronda, pero Postol se mantuvo duro hasta el final. Las puntuaciones fueron 114-114, 115-113, 116-112. Después, Ramírez comentó: “Entré allí un poco demasiado frío, ¿sabes? Me impresioné. Soy mucho más fuerte de lo que piensa la mayoría de los chicos. Solo tengo que no perder la confianza en mí mismo y ceñirme a lo que hago mejor y boxear, soltar mis manos y no dudar demasiado. Creo que hubo un poco de vacilación durante la pelea. “Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en el ring. Han pasado muchas cosas en mi vida personal. Ha sido un campo de entrenamiento tan largo. Creo que {pasé} por la rutina en lugar de ‘peleemos’. “Me sentí como si estuviera en una sesión de entrenamiento. Creo que podría haber hecho la pelea mucho más fácil a mi favor, pero vivimos y aprendemos. Esta fue una experiencia asombrosa. Estoy feliz de haber obtenido la victoria “. El promotor del Salón de la Fama Bob Arum agregó: “Fue una buena pelea, pero ambos hombres se vieron impactados por pasar por tres campos de entrenamiento y toda la situación con COVID 19. Dicho esto, pensé que José claramente ganó la pelea”. Falcao y Conceicao lograron triunfos en Sao Paulo, Brasil

