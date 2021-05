Ramírez noquea a Avelar por el título pluma interino de la AMB Por Miguel Maravilla En un choque por el título vacante interino de peso pluma de la AMB, Eduardo Ramírez (25-2-3, 12 KOs) venció con un KO en el tercer asalto sobre Isaac Avelar (17-3, 10 KOs) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Una derecha corta de Ramírez envió a Avelar a la lona. Avelar superó el conteo y Ramírez continuó su ataque. Otro derechazo corto encontró su marca asombrando a Avelar, sentándolo contra las cuerdas y el árbitro lo salvó deteniendo la pelea en 1:16. Lara vence a LaManna por el título medio de la AMB Parker vence a Chisora ​​por decisión dividida en Inglaterra

