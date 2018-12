Gilberto Ramirez 167.25 vs. Jesse Hart 167.5

(WBO super middleweight title)



Arnold Barboza Jr. 139.25 vs. Manuel Lopez 139.5

Gabriel Flores Jr. 132.5 vs. Edward Kakembo 131

oshua Greer Jr. 117.75 vs. Daniel Lozano 117.75

Mikaela Mayer 129.5 vs. Calixta Silgado 127.75

Jamel Herring 132 vs. Adeilson Dos Santos 132

Ruben Vega 117.5 vs. Oscar Mojica 117

Jesus Arechiga 122.25 vs. David Martino 121.5

Roberto Duran Jr. 145.75 vs. Leonardo Pena 144.25

Venue: American Bank Center, Corpus Christi, Texas

Promoter: Top Rank

TV: ESPN+