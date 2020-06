Presentan video ¨Mexico Cuenta Conmigo¨ con campeones Mexicanos Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo junto al grupo de Deportes Unidos por Mexico han realizado un extraordinario video con algunas de las principales estrellas Mexicanas del deporte mundial para enviar un mensaje de aliento y fortaleza a todo México. El idolo Mexicano Julio Cesar Chavez junto a Erik ¨Terrible¨ Morales, Saúl “Canelo” Alvarez, Ana María Torres, Ibeth la “Roca” Zamora, Cristian Mijares, Mariana “Barbie” Juárez, Guadalupe Martínez, Irma García y la “Niña de Oro” Fanny Martínez. El video es cantando por su autor José Cantoral y es titulado “México cuenta conmigo”. Grandes estrellas del deporte Mexicano como Hugo Sánchez, Lorena Ochoa, María del Rosario Espinoza, Adrián González, Sergio “Checo” Pérez, Adrián Fernández, Carlos Mercenario, Jesús Ramírez , Miguel “Piojo” Herrera, Isaac Alarcón, nuevo militante de los Dallas Cowboys y Guillermo Ochoa participaron con sus familias en el homenaje a los Héroes de México en la lucha contra la pandemia. El video de “México cuenta conmigo” se presento al mediodía de este lunes 1° de junio. El boxeo del Reino Unido se reanudará en julio

