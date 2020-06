Pelea de Eleider Alvarez-Joe Smith Jr. aplazada El ex campeón de peso semipesado de la OMB, Eleider Alvarez, se lesionó en el entrenamiento la semana pasada. Se reunió con el médico del equipo, el Dr. Francis Fontaine, y el informe es una lesión en el hombro derecho que requiere tratamientos antiinflamatorios, fisioterapia y una interrupción del combate durante 4 semanas. Desafortunadamente, esta lesión obliga al aplazamiento de la pelea de eliminación de peso semipesado de la OMB contra Joe Smith Jr en ESPN el 16 de julio. El Dr. Fontaine confía en una rehabilitación completa en unas pocas semanas, pero para el entrenador Marc Ramsay, el hecho de que no puede permitir la preparación adecuada para su boxeador contra un oponente peligroso como Smith Jr. en una pelea de tanta importancia, un aplazamiento de la pelea fue necesario. Este es el tercer evento principal que se pospone desde que Top Rank trajo el boxeo a principios de este mes. Resultados del MGM Grand en Las Vegas Duran es Hospitalizado en la Ciudad de Panamá

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.