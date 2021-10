Paulie Malignaggi vence al TikToker Corey B en Florida El ex campeón mundial Paulie “The Magic Man” Malignaggi (36-8, 7 KOs) superó a TikToker Corey B en tres asaltos unilaterales en una pelea de celebridades el sábado por la noche en el James L. Knight Center en Miami, Florida. Malignaggi fue mucho más rápido, aterrizó a voluntad y rara vez fue tocado por ninguno de los golpes de B. B sorprendentemente se las arregló para recorrer toda la distancia. Paulie llegó con 175 libras. En el evento principal, la ex estrella de la NBA Lamar Odom (ex de Khloe Kardashian) derrotó a Ojani Noa (ex de J Lo) por decisión en tres asaltos. Además, Javante “Holy God” Carter y “Wideneck” lucharon en un empate de tres asaltos. El ex campeón Títere Vázquez vence a Flores y gana el Fedelatin AMB WBA reafirma: Sin títulos interinos

