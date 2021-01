Patrick Teixeira: primero Castaño, luego Charlo Por Hesiquo Balderas El campeón de peso mediano junior de la OMB Patrick Teixeira de Brasil tiene una defensa obligatoria el 13 de febrero contra el retador número uno argentino Brian Castaño. El campeón se tomó un tiempo de su entrenamiento para hablar con Fightnews.com. “No estoy mirando más allá de Castaño, es un luchador duro y estoy ansioso por defender mi título, esa es mi prioridad por ahora ” , dijo Teixeira. Patrick es un hombre de pocas palabras pero dejó en claro lo que quiere si vence a Castaño. “Hay grandes enfrentamientos en las 154 libras. Quiero quedarme en esta división y desafiar a Charlo, esa es la pelea que quiero. Quiero unificar los cinturones y mi objetivo es convertirme en campeón indiscutible antes de pasar a 160. Me siento muy bien con este peso. “Que quede claro que no estoy mirando más allá de mi oponente y sé que será una gran pelea. A los aficionados les espera una gran pelea, una guerra ”, concluyó Teixeira. Premier Boxing Champions es la promotora del año de la AMB Gutiérrez cumplió la promesa a su difunta madre

