¿Parker-Usyk por el título vacante de peso pesado? Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la OMB Joseph Parker podría tener la oportunidad de competir por el título de la OMB contra el contendiente obligatorio Oleksandr Usyk ahora con la AMB, la FIB, el campeón de peso pesado de la OMB Anthony Joshua obligado a defender el campeonato contra el retador obligatorio de la FIB Kubrat Pulev. El promotor de Parker, David Higgins, le dijo a Sky Sports “. Se habla de que Joshua podría tener que abandonar uno de los campeonatos. Si deja la OMB, de repente tienes a Usyk obligatorio y creo que el siguiente boxeador clasificado es Joseph Parker. “Podrías terminar con una situación en la que Usyk pelea contra Parker por el título vacante, que curiosamente es cómo Joseph se convirtió en campeón mundial. Luchó contra [Andy] Ruiz por el título vacante. La historia se repite. Usyk es una pelea muy dura. Es zurdo, diseccionaría a Anthony Joshua. Munguia: me siento bien con este peso Jorge Linares retorna el 14 de febrero en California

