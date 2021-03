Parker-Chisora el 1 de mayo Los pesos pesados ​​Derek Chisora ​​(32-10, 23 KOs) y Joseph Parker (28-2, 21 KOs) chocarán el 1 de mayo en un lugar por determinar. También en la cartelera está el campeón de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol (17-0, 11 KOs) defendiendo contra Craig Richards (16-1-1, 9 KOs), la campeona indiscutible de peso ligero femenino Katie Taylor (17-0, 6 KOs) contra Natasha Jonas (9-1-1, 7 KOs) y el peso mediano Chris Eubank Jr (29-2, 22 KOs) contra Marcus Morrison (23-3, 16 KOs). El evento se puede ver en vivo en Sky Sports Box Office en el Reino Unido y en DAZN en todos los mercados, excepto Reino Unido, Irlanda, China, Nueva Zelanda y Samoa. Sánchez vence a Castigador González en un round Entrevista: Pablo Cesar Cano

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.