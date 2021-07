Pacquiao y Spence inician actividades promocionales El campeón mundial de ocho divisiones y senador filipino Manny “Pacman” Pacquiao y el invicto campeón unificado del CMB y la FIB de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr. inician la campaña promocional de su PPV del 21 de agosto este domingo cuando aparecerán en una transmisión televisada en vivo. conferencia de prensa sobre FOX a partir de las 5 pm ET. Errol Spence: “He estado esperando este tipo de evento de boxeo importante durante toda mi carrera. Manny Pacquiao es una leyenda del boxeo y futuro miembro del Salón de la Fama. Poder combinar habilidades con él y salir con una victoria sería lo más destacado de mi carrera hasta ahora. Yo vengo a ganar y él viene a ganar y eso es lo que hace que sea una pelea de acción. No puedo esperar para subir al ring en T-Mobile Arena el 21 de agosto en lo que espero que sea una noche emocionante ”. Manny Pacquiao: “Estoy emocionado de luchar contra Errol Spence Jr. Como yo, Errol tiene un estilo de pelea agresivo y lleno de acción. Los fanáticos del boxeo que vean en T-Mobile Arena o en pay-per-view estarán felices con esta pelea por el campeonato mundial. ¡Va a ser salvaje! “ Zurdo, favorito de 10: 1; Jo Jo 2: 1 ante Fortuna para este viernes por DAZN

