Oscar: El boxeo necesita a Canelo El CEO de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, comentó hoy sobre el estado actual del boxeo. “Si alguien dudaba de lo mucho que el boxeo necesita a Canelo, la estrella más grande del deporte, de regreso al ring, no busque más allá de las terribles calificaciones del boxeo en la televisión en las últimas semanas”, declaró el Golden Boy a través de las redes sociales. “Es una maldita vergüenza que los fanáticos hambrientos de deportes estén acudiendo en masa al béisbol y al UFC, y en gran medida ignoren el deporte más grande del mundo. He estado trabajando incansablemente día y noche con nuestros socios en DAZN para hacer una pelea de Canelo lo antes posible y volver a encarrilar nuestro deporte “. Chavez Jr listo para su regreso el 25 de septiembre en Tijuana Tszyu vence al ex campeón Horn en Australia

