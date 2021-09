Omar Juárez regresa el domingo por FS1 El superligero Omar “El Relámpago” Juárez (11-1, 5 KOs) regresará a la acción contra el mexicano Jairo López en la acción FS1 PBC Fight Night y en FOX Deportes este domingo desde Mechanics Bank Arena en Bakersfield, California. La transmisión de FS1 del domingo está encabezada por el prospecto invicto de peso súper pluma Maliek Montgomery frente a Aleem Jumakhonov en una pelea de 10 asaltos. Esto es lo que Juárez dijo sobre el campo de entrenamiento, recuperándose de su primera derrota profesional y más. Sobre su reciente campamento de entrenamiento:

“Para este campamento me dirigí a Las Vegas para hacer sparring de élite con algunos de los mejores luchadores del deporte. También sentí que necesitaba hacer un cambio con mi acondicionamiento. Pasé mucho tiempo corriendo a gran altura en el monte Charleston. Fue una gran experiencia celebrar el campamento en Las Vegas y sé que estaré mejor preparado para esta pelea que para la última “. Sobre su enfrentamiento con Jairo López:

“López es un oponente muy fuerte que ha estado en el ring con muy buenos boxeadores. Espero la mejor versión de sí mismo, porque todos han estado entrenando duro durante la pandemia. Voy a marcar el ritmo y pelear mi pelea “. Sobre lo que hará una victoria en su carrera:

“Vengo de mi primera derrota como profesional y estoy ansioso por volver a la columna de victorias. Tuve que hacer mucho examen de conciencia, pero estoy seguro de que puedo recuperarme con una actuación espectacular. Una buena victoria contra un tipo duro como López me volverá a encaminar hacia peleas más importantes ”.



Sobre la lucha en FS1:

“Luchar en FS1 es una verdadera bendición y algo que no doy por sentado. No muchos luchadores pueden mostrar su talento en una plataforma importante, así que estoy agradecido con mi equipo y con todos los que siguen creyendo en mí. Estoy listo para ofrecer un gran espectáculo a los fanáticos “. Munguia peleará con Rosado antes de ir con Derevyanchenko Espinoza: Navarrete-Joet es una pelea clásica

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.