We’re getting down to the business end of the Olympic boxing with the medalists already determined in six of the eight men’s divisions. There are still traffic jams to be sorted out at lightweight and flyweight. No boxing action slated for Monday.

Super Heavyweight

Richard Torrez Jr. (USA) vs. Kamshybek Kunkabayev (Kazakhstan)

Bakhodir Jalolov (Uzbekistan) vs. Frazer Clarke (GB)

Heavyweight

Muslim Gadzhimagomedov (Russia) vs. David Nyika (NZ)

Abner Teixeira (Brazil) vs. Julio La Cruz (Cuba)

Light Heavyweight

Gold: Benjamin Whittaker (GB) vs. Arlen Lopez (Cuba)

Bronze: Alphonso Dominguez (Azerbaijan), Imam Khataev (Russia)

Middleweight

Oleksandr Khyzhniak (Ukraine) vs. Eumir Marcial (Philippines)

Herbert Sousa (Brazil) vs. Gleb Bakshi (Russia)

Welterweight

Gold: Pat McCormack (GB) vs. Roniel Iglesias (Cuba)

Bronze: Andrej Zamkovoi (Russia), Aiden Walsh (Ireland)

Lightweight

Keyshawn Davis (USA) vs. Gabil Mamedov (Russia)

Hovhannes Bachkov (Armenia) vs. Elnur Abduraimov (Uzbekistan)

Andy Cruz (Cuba) vs. Wanderson De Oliveira (Brazil)

Zakir Safiullin (Kazakhstan) vs. Harry Garside (Australia)

Featherweight

Duke Ragan (USA) vs. Samuel Takyi (Ghana)

Lazaro Alvarez (Cuba) vs. Albert Batyrgaziev (Russia)

Flyweight

YH Martinez Rivas (Colombia) vs. Ryomei Tanaka (Japan)

Shakhobidin Zoirov (Uzbekistan) vs. Carlo Paalam (Philippines)

Yosbany Veitia (Cuba) vs. Galla Yafai (GB)

G Escobar Mascunano (Spain) vs. Saken Bibossinov (Kazakhstan)

Meanwhile, the women’s competition has medalists determined in four of five divisions with a traffic jam at lightweight.

Middleweight

Lauren Price (GB) vs. Nouchka Fontijn (Holland)

Zenfira Magomedalieva (Russia) Vs. Li Qian (China)

Welterweight

Busenaz Surmeneli (Turkey) vs. Lovlina Borgohain (India)

Oshae Jones (USA) vs. Hong Gu (China)

Lightweight

Kellie Anne Harrington (Ireland) vs. Imane Khelif (Algeria)

Caroline Dubois (GB) vs Sudaporn Seesondee (Thailand)

Beatriz Ferreira (Brazil) vs Raykhona Kodirova (Uzbekistan)

Esra Yildiz (Turkey) vs. Mira Potkonen (Finland)

Featherweight

Gold: Sena Irie (Japan) vs. Nesthy Petecio (Philippines)

Bronze: Karris Artingstall (Australia), Irma Testa (Italy)

Flyweight

Hsiao-Wen Huang (Taiwan) vs. Buse Cakiroglu (Turkey)

Tsukimi Namiki (Japan) vs. Stoyka Krasteva (Bulgaria)