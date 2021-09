Ojani Noa reemplaza a Bowe ante Lamar Odom Con el ex campeón de peso pesado Riddick Bowe retirado de su pelea con Lamar Odom por razones de precaución, la ex estrella de la NBA ahora se enfrentará a Ojani Noa. El evento de PPV del 2 de octubre se lleva a cabo en el James L. Knight Center en Miami, Florida. El salto de Noa a la fama es que una vez estuvo casado con J Lo. Por supuesto, Odom estuvo casado una vez con Khloe Kardashian, así que hay una especie de historia ahí. El choque entre “Magic Man” Paulie Malignaggi y Corey B todavía está en marcha. Vendetti gana a Williams por el cinturón de la USNBC en Connecticut Resultados desde Quebec

