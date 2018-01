Nietes-Reveco en Superfly 2?

Todavía hay una pelea no anunciada en la tarjeta Superfly 2 televisada por HBO el 24 de febrero en Los Ángeles. Pero, HBO puede haber dejado escapar que la pelea de misterio será un enfrentamiento entre los ex campeones mundiales Donnie Nietes (40-1-4, 22 KOs) y Juan Carlos Reveco (39-3, 19 KOs). Hubo especulaciones de que el campeón de superfly WBO Naoye “Monster” Inoue regresaría después de protagonizar Superfly 1.

Superfly 2 está encabezada por Srisaket Sor Rungvisai, campeona mundial súper mosca del CMB (43-4-1, 39 KOs) contra el ex campeón mundial y retador obligatorio n. ° 1 Juan Francisco “El Gallo” Estrada (36-2, 25 KOs). La otra pelea televisada anunciada es el ex campeón Carlos “Príncipe” Cuadras (36-2-1, 27 KOs) vs. McWilliams Arroyo (16-3, 14 KOs)