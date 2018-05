Nico Hernández listo para hacer historia

Por Bill Green

La historia se realizará el 19 de mayo en varias categorías, cuando el medallista de bronce olímpico 2016 Nico Hernández (4-0, 3 KOs) enfrenta a Szilveszter “The Silent Assassin” Kanalas (14-7, 9 KOs) por el vacante título de peso mosca mundial en Kansas Star Arena en Mulvane, Kansas. Hernández vs. Kanalas se transmitirá por PPV en los EE. UU. Y en Super Channel en Canadá.

Esta pelea de 12 rounds será la primera de boxeo de campeonato mundial que se haya celebrado en el estado de Kansas.

En el torneo nacional de boxeo Amateur el 14 de mayo dentro del Ralston Arena, ubicado en Omaha, Nebraska, Fightnews.com® se sentó con Nico.

Hola campeón, ya sabes que es semana de lucha. Estás a solo 6 días de una de tus peleas más importantes hasta la fecha como profesional. ¿Cómo estuvo el campo de entrenamiento?

El campamento fue extremadamente bien, trabajamos nuestros traseros como de costumbre. Pusimos el trabajo, nos quedamos en el gimnasio, nunca nos fuimos. Al inicio de esta semana, se trata de mantenerse en forma y reducir las últimas libras.

Comenzaste tu carrera a los 9 años y pasaste de 3-4 rondas en los amateurs a prepararte para seis rondas en tus primeras tres peleas como profesional, luego ocho rondas en tu última con Torres y ahora, sorprendentemente, está programado para las doce rounds. ¿Qué tipo de cambios se necesitan para prepararse para recorrer la distancia de doce rounds si es necesario?

Es decir, honestamente, no siento que los boxeadores de mi categoría de peso, en mi división, puedan manejar mi poder. Así que no veo a Kanalas llegando a la campana, pero solo estoy confiando en mis habilidades. Sin embargo, la realidad es ser un luchador completo, te preparas para cualquier cosa en este deporte. Salvábamos más rondas con un aspecto fresco, trabajamos durante más minutos y pusimos el camino a trabajar combinando sprints y carreras de larga distancia. Siento que estoy en plena forma y no tenemos ninguna preocupación por ir 12.

Su oponente, Szilvezster Kanalas, tiene un récord de 14-7 con 9 nocauts. Los críticos señalan que ya había corrido doce rounds antes y venció al hombre que se suponía que debiste pelear en tu última pelea por el título, en Jozsef Ajtai. Otros afirman que te están apresurando y que todavía debes pelear con alguien tan ágil como Kanalas.¿Cuál es su respuesta hacia los críticos?

En primer lugar, agradecemos los comentarios de los críticos tanto como los creyentes. Viene con el territorio. Siento que siempre ha sido así, me dijeron que era demasiado joven para ser olímpico y demás. Puede tener peleas más profesionales, pero adivina qué, no posee mi talento o mi hambre de ganar, especialmente a toda costa. Espero que su equipo piense que soy solo un toletero que sale corriendo, pero vengo noche de pelea, demostraré a los críticos y a mi oponente que soy mucho más que eso.

Hablando del estilo de tu oponente, le gusta trabajar con el jab, usar su velocidad y luchar contra el pie trasero. Eres conocido por un estilo que agradó a la multitud, y claramente no te importa mezclarlo en un esfuerzo para poner a la multitud en un frenesí. La presión para complacer a esos fanáticos y ofrecer una buena pelea de acción que termine en ko debe estar en tu mente, especialmente en casa. ¿Te preocupa que Kanalas, conociendo tu poder, simplemente no quiera participar, convirtiéndose así en una pelea aburrida?

Quiero decir, espero que no. Él está luchando por la misma oportunidad que yo … un título mundial. No puedes ganarlo corriendo. Nos preparamos de varias maneras para que la lucha pueda ir. En cuanto a él corriendo o no, cortaremos el anillo, seguiremos el plan del juego, lo derribaremos ronda por ronda. El ataque de mi cuerpo le quitará las piernas y lo obligarán a pararse y luchar.

Aunque esta pelea parece ser solo otra pelea en su ilustre carrera, tiene una sensación de que es mucho más significativa ya que estará disponible en PPV y que el ganador será anunciado como el campeón más joven de IBA en su carrera.¿historia?

Sí, todas mis peleas son importantes para mí, pero no voy a mentir, persigo la historia y definitivamente estoy motivado para construir sobre mi legado. Quiero ese cinturón y él está en mi camino de hacer historia. Pelear en PPV es un gran honor para mí.Crecimos con este deporte, todas las grandes peleas fueron en PPV. Puedo recordar a todos reunidos, comiendo buena comida y viendo las peleas como una familia. Sin mencionar, entrenamos mucho en San Antonio, Texas. Tienen gran combate y clima allí. Es bueno saber que mis fanáticos en Texas finalmente pueden ver mi pelea en PPV si no pueden pagar o no pueden verme pelear en vivo.