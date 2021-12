Morales y Salido el 17 de diciembre en Dallas Por.Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial de cuatro divisiones Erik “Terrible” Morales y Orlando “Siri” Salido se enfrentarán el 17 de diciembre en el Rodeo Arena en Mesquite, Texas, en un partido de exhibición benéfico. Parte de lo recaudado se destinará a apoyar el boxeo amateur y continuar con la semana del boxeo, que tiene como objetivo apoyar a las mujeres contra la violencia doméstica y a los niños contra el acoso escolar. El promotor, The Boxing Showcase, presentará este combate de exhibición como marco para la segunda semifinal del torneo nacional The Big Belt Championship. Los boletos comienzan en $ 30 y ya están a la venta. La publicidad de “Last Combat”, nombre con el cual la promotora The Boxing Showcase bautizo este encuentro de exhibición, ya está inundando los diferentes establecimientos de las ciudades que conforman el Metroplex. En lo que será un respaldo de primer nivel, verán acción los texanos Mark “Güero” Vázquez, Joel Martínez, Juan Antonio “The Wolf” López, Ángel “Torito” Gómez entre otros más. Los precios de los boletos son de $30, $50, $70, $100 y $130 USD y ya se encuentran a la venta en https://buyers2b.com/terriblevssalido/ y en algunos puntos de venta fijos como Barra Brava Sports Bar de Dallas y Gómez Western Wear de 11253 Harry Hines Blvd. Dallas, Texas. La Semana de la Pelea de Haney-Díaz está en marcha Sugar Ray Leonard, la entrevista que nunca hice

